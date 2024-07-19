Великобритания предоставит Украине кредитную поддержку на оборонное производство на 2 млрд фунтов

Великобритания и Украина подписали межправительственное Соглашение об официальной кредитной поддержке в развитии украинских оборонных возможностей.

Как сообщает Офис президента, документ в присутствии президента Владимира Зеленского подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Великобритании Джон Гили.

Как говорится в сообщении, Соглашение позволит начать украинско-британские проекты. Речь идет, в частности, о поставках и налаживании ремонта и частичного производства систем противовоздушной обороны, бронетехники, боеприпасов.

"Соглашение предусматривает, что британские поставщики смогут заключить кредитные договоры и контракты с Украиной на 2 млрд фунтов стерлингов. Эта сумма неокончательная и может быть увеличена в будущем", - говорится в сообщении.

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Ожидается, что благодаря этому до 2026 года Силы обороны Украины, в частности, удастся обеспечить системами противовоздушной обороны и средствами радиолокации и поражения, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца.

"Из-за необходимости быстрого развития возможностей и высокой стоимости оборонных проектов Украина не может их сейчас профинансировать из своего государственного бюджета. Срок погашения кредита - 15 лет", - отметили в Офисе президента.

Экономическая правда

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