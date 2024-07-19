"Государственный оператор тыла" объяснил, почему сорвалась закупка бронежилетов на 2 млрд 

"Государственный оператор тыла" (закупочная организация Министерства обороны - „ДОТ") в начале июля не смог найти поставщиков на 90 000 бронежилетов для армии.

Об этом сообщается на сайте Prozorro, пишет LIGA.net.

Как отмечает издание, тендер с ожидаемой стоимостью 2,74 млрд грн был разбит на девять лотов. Лишь один из них - на 15 000 комплектов за 390 млн грн - нашел поставщика, им стал Темп-3000.

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В "ДОТ" рассказали, что во время подготовки к тендеру закупочная организация проводила консультации с потенциальными поставщиками, и они подтвердили готовность принять участие в закупке.

Однако когда закупка была объявлена, потенциальные поставщики не предоставили предложений.

"Это произошло по ряду причин, которые повлияли на ценообразование: в период между рыночными консультациями и завершением периода подачи предложений в закупке значительно изменился курс валют и произошло подорожание электроэнергии. Поэтому предложения, которые предоставляли потенциальные поставщики до объявления процедуры, потеряли актуальность", - пояснил „ДОТ".

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Лоты закупки переобъявят после уточнения ожидаемой стоимости.

По состоянию на 19 июля "ДОТ" заключил договоры на 63% от запланированного годового объема закупки бронежилетов.

В 2023 году в закупках Министерства обороны участвовали три поставщика бронежилетов: Темп-3000, Харьковский завод средств индивидуальной защиты и Укртак.

В 2024 году к закупкам присоединилась компания "АК-Инвестпром", представитель производителя MARS Armor. Планирует быть участником будущих закупок "Украинская броня".

Всего в Украине шесть компаний получили акт соответствия бронежилетов техническим спецификациям Министерства обороны, еще три проходят процедуру проверки.

Напомним:

Министерство обороны запустило процесс смены руководства и реорганизации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Экономическая правда