Банки увеличили курс валют, несмотря на укрепление гривны Нацбанком

Средний курс доллара к гривне в четверг 19 июля в банках Украины вырос на 10 копеек, до 41,90 грн за доллар, евро вырос на 5 копеек - до 45,80 гривны.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Так, в разрезе банков курс основных иностранных валют к гривне следующий:

ПриватБанк: доллар - 41.15 - 41.75, евро - 44.80 - 45.80.

Райффайзенбанк (при оплате картой): доллар - 40.73 - 42.12, евро - 44.39 - 46.19.

ПУМБ: доллар - 41.40 - 41.90, евро - 45.20 - 45.80

monobank (при оплате картой): доллар - 41.30 - 41.83, евро - 44.95 - 45.80

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,83 - 41,93 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,65 - 45,80 грн.

Ранее, Национальный банк Украины установил на 19 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,4220 грн за 1 доллар США, что на 4 копейки меньше.

Экономическая правда.

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