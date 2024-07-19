Кабмин в экспериментальном формате ввел гранты на обучение в университетах
Кабинет министров Украины согласился с предложением Министерства образования и науки об экспериментальном введении грантов на обучение в учреждениях высшего образования.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров.
Грантом можно будет оплатить полную или частичную стоимость обучения в выбранном абитуриентом Университете, при условии, если Университет подпишет соответствующее условие с МОН.
Финансирование грантов возлагают на государственный бюджет и донорскую помощь из ЕС и стран-партнеров. При этом, ранее планировали что в 2024 году МОН планирует потратить на финансирование грантов и бюджетное обучение 2,69 млрд грн.
Студент будет получать грант после фактического зачисления на обучение в выбранный Университет. С 5 сентября по 31 октября, если студент претендует на грантовое финансирование, он должен подписать соглашение в электронном кабинете абитуриента.
Сумма гранта будет рассчитываться как произведение базового гранта и коэффициента специальности.
Абитуриентам, которые имеют не менее 170 баллов НМТ по двум предметам устанавливается базовый грант второго уровня в размере 25 тыс гривен. Если абитуриент имеет не менее 150 баллов по двум предметам, он будет получать базовый грант первого уровня, размером 15 тыс гривен.
При этом, базовый грант первого уровня в 15 тыс грн не предоставляется тем, кто поступает на специальности: "Журналистика", "Управление и администрирование", "Право", "Сфера обслуживаний", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Менеджмент социокультурной деятельности", "Экономика", "Стоматология", специализациями специальности "Филология" (кроме украинского языка и литературы, крымскотатарского языка и литературы, фольклористики).
Больший грант будут получать студенты, поступающие на образовательные программы, в которых нуждается государство: образование/педагогика, инженерия, естественные науки, строительство и архитектура, аграрные науки (подробный перечень в постановлении).
Точное число абитуриентов, которые будут получать гранты пока неизвестно, однако ранее МОН планировало выплачивать гранты половине поступающих - до 60 тыс. абитуриентов.
Средства, предусмотренные грантом, студент будет получать на специальный счет, который он должен открыть через "Дію". Деньги с этого счета можно будет использовать исключительно на оплату обучения.
Подача запроса на получение государственного гранта его получателем через "Дію" возможна со следующего дня после дня утверждения приказа МОН о предоставлении государственного гранта, но не позднее 20 ноября текущего года.
Ранее ЭП писала о реформировании финансирования высшего образования. Перед вступительной кампанией 2024 года МОН разработала законопроект №10399, который предусматривал в частности внедрение грантов и переосмысление "государственного заказа".
Однако проект закона не смогли принять до начала вступительной кампании в июле 2024 года. По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергея Бабака, это связано с тем, что большое количество нардепов опасалась, что такое быстрое изменение "правил игры" непосредственно перед началом вступительной кампании вызовет негативную реакцию общества, на фоне плохой коммуникации со стороны МОН.
Таким образом, в Кабмине решили вводить гранты отдельным приказом в качестве эксперимента, результаты которого должны повлиять на "институализацию" грантового финансирования высшего образования в Украине.
По словам Сергея Бабака, в случае успеха эксперимента, законопроект №10399 могут принять в конце осени 2024 года.
По словам Бабака, МОН также снизил количество "бюджетных" мест для условно-популярных специальностей, которые государству сейчас "не очень нужны": юристы, журналисты, социологи, политологи и некоторые другие. При этом, увеличен госзаказ и запрос на национальную безопасность и оборону, здравоохранение, учителей, энергетиков и т.д.
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Экономическая правда