Кабмин в экспериментальном формате ввел гранты на обучение в университетах

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Кабинет министров Украины согласился с предложением Министерства образования и науки об экспериментальном введении грантов на обучение в учреждениях высшего образования.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров.

Грантом можно будет оплатить полную или частичную стоимость обучения в выбранном абитуриентом Университете, при условии, если Университет подпишет соответствующее условие с МОН.

Финансирование грантов возлагают на государственный бюджет и донорскую помощь из ЕС и стран-партнеров. При этом, ранее планировали что в 2024 году МОН планирует потратить на финансирование грантов и бюджетное обучение 2,69 млрд грн.

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Студент будет получать грант после фактического зачисления на обучение в выбранный Университет. С 5 сентября по 31 октября, если студент претендует на грантовое финансирование, он должен подписать соглашение в электронном кабинете абитуриента.

Сумма гранта будет рассчитываться как произведение базового гранта и коэффициента специальности.

Абитуриентам, которые имеют не менее 170 баллов НМТ по двум предметам устанавливается базовый грант второго уровня в размере 25 тыс гривен. Если абитуриент имеет не менее 150 баллов по двум предметам, он будет получать базовый грант первого уровня, размером 15 тыс гривен.

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При этом, базовый грант первого уровня в 15 тыс грн не предоставляется тем, кто поступает на специальности: "Журналистика", "Управление и администрирование", "Право", "Сфера обслуживаний", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Менеджмент социокультурной деятельности", "Экономика", "Стоматология", специализациями специальности "Филология" (кроме украинского языка и литературы, крымскотатарского языка и литературы, фольклористики).

Больший грант будут получать студенты, поступающие на образовательные программы, в которых нуждается государство: образование/педагогика, инженерия, естественные науки, строительство и архитектура, аграрные науки (подробный перечень в постановлении).

Точное число абитуриентов, которые будут получать гранты пока неизвестно, однако ранее МОН планировало выплачивать гранты половине поступающих - до 60 тыс. абитуриентов.

Средства, предусмотренные грантом, студент будет получать на специальный счет, который он должен открыть через "Дію". Деньги с этого счета можно будет использовать исключительно на оплату обучения.

Подача запроса на получение государственного гранта его получателем через "Дію" возможна со следующего дня после дня утверждения приказа МОН о предоставлении государственного гранта, но не позднее 20 ноября текущего года.

Ранее ЭП писала о реформировании финансирования высшего образования. Перед вступительной кампанией 2024 года МОН разработала законопроект №10399, который предусматривал в частности внедрение грантов и переосмысление "государственного заказа".

Однако проект закона не смогли принять до начала вступительной кампании в июле 2024 года. По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергея Бабака, это связано с тем, что большое количество нардепов опасалась, что такое быстрое изменение "правил игры" непосредственно перед началом вступительной кампании вызовет негативную реакцию общества, на фоне плохой коммуникации со стороны МОН.

Таким образом, в Кабмине решили вводить гранты отдельным приказом в качестве эксперимента, результаты которого должны повлиять на "институализацию" грантового финансирования высшего образования в Украине.

По словам Сергея Бабака, в случае успеха эксперимента, законопроект №10399 могут принять в конце осени 2024 года.

По словам Бабака, МОН также снизил количество "бюджетных" мест для условно-популярных специальностей, которые государству сейчас "не очень нужны": юристы, журналисты, социологи, политологи и некоторые другие. При этом, увеличен госзаказ и запрос на национальную безопасность и оборону, здравоохранение, учителей, энергетиков и т.д.

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Экономическая правда