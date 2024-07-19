Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявил, что 44 европейские страны одобрили план борьбы с "теневым флотом" российских нефтяных танкеров, которые используются для обхода международных санкций.

Об этом пишет Bloomberg.

Совместный "призыв к действию" имеет целью остановить флот из около 600 судов, которые, по данным западных стран, используются Москвой для транспортировки около 1,7 миллиона баррелей нефти в день, говорится в заявлении, обнародованном на Даунинг-стрит.

Правительство Великобритании также объявило о санкциях против 11 танкеров, которые используются для перевозки российской нефти.

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"Вместе с нашими европейскими партнерами мы послали четкий сигнал тем, кто способствует попыткам Путина обойти санкции: мы не позволим российскому теневому флоту и грязным деньгам, которые он генерирует, свободно передвигаться по европейским водам и ставить под угрозу нашу безопасность", - сказал Стармер.

Флот нефтяных танкеров используется для финансирования российской военной машины в Украине, а также представляет экологическую угрозу для водных путей Европы, говорится в заявлении британского правительства. Некоторые из кораблей также действуют как российские станции прослушивания и перевозят оружие в Россию, добавляется в заявлении.

Согласно обновленному санкционному списку, восемь из 11 танкеров, попавших под санкции Великобритании, принадлежат российскому государственному танкерному предприятию "Совкомфлот", а три других имеют признаки судов "теневого флота".

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Напомним:

Сообщалось, что на этой неделе Великобритания планирует обратиться к группе европейских стран с "призывом к действию" относительно так называемого теневого флота нефтяных танкеров, которые Россия использует для обхода международных санкций.

Экономическая правда