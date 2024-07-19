"Нафтогаз" провел платежи по евробондам

НАК "Нафтогаз Украины" осуществила обязательные платежи по еврооблигациям в соответствии с графиком реструктуризации.

Об этом сообщил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

"По условиям реструктуризации Нафтогаз осуществил обязательные платежи, следующий планируется в ноябре 2024 года. Мы добросовестно выполняем взятые на себя обязательства. Выход из дефолта демонстрирует международным партнерам нашу надежность и дает возможность Нафтогазу привлекать новые капитальные инвестиции для развития компании", - отметил Алексей Чернышов.

Как сообщил Чернышов в Х (Twitter), общая сумма выплат - $224 млн.

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Напомним:

В ноябре 2022 года НАК "Нафтогаз Украины" обратилась к владельцам еврооблигаций, срок погашения которых наступает в 2022 и 2026 годах, с предложением активизировать взаимодействие для поиска взаимоприемлемого решения, с целью выхода из дефолта.

В мае 2023 года компания достигла договоренностей с инвесторами относительно путей реструктуризации еврооблигаций.

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В июне 2023 года Правительство одобрило предложенные Нафтогазом условия реструктуризации еврооблигаций 2022/2026 годов.

Экономическая правда