Нацбанк немного усилил гривну

Национальный банк Украины установил на 19 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,4220 грн за 1 доллар США.

Об этом сообщает Minfin.com.ua.

Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 4 копейки.

Нацбанк на 19 июля установил официальный курс евро на уровне 45,26 грн (на 18 июля курс был установлен на уровне 45,34 грн). Европейская валюта подешевела на 8 копеек.

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Экономическая правда