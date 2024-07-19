Нацбанк немного усилил гривну
Пятница, 19 июля 2024, 09:23 -
Национальный банк Украины установил на 19 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,4220 грн за 1 доллар США.
Об этом сообщает Minfin.com.ua.
Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 4 копейки.
Нацбанк на 19 июля установил официальный курс евро на уровне 45,26 грн (на 18 июля курс был установлен на уровне 45,34 грн). Европейская валюта подешевела на 8 копеек.
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Экономическая правда
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