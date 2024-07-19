Все разделы
Укр / Рус

Нацбанк немного усилил гривну

Пятница, 19 июля 2024, 09:23 - Виктор Волокита

Национальный банк Украины установил на 19 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,4220 грн за 1 доллар США. 

Об этом сообщает Minfin.com.ua.

Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 4 копейки.

Нацбанк на 19 июля установил официальный курс евро на уровне 45,26 грн (на 18 июля курс был установлен на уровне 45,34 грн). Европейская валюта подешевела на 8 копеек.

Реклама:

Экономическая правда 

НБУ Нацбанк курс
Реклама:
Материалы по теме
Нацбанк готов принять меры в ответ на последние ослабления гривны 18 июля 2024, 10:49
Украинский бизнес ожидает замедления деловой активности: какие причины 16 июля 2024, 15:06
Банки вложили в ОВГЗ четверть своих активов, в дальнейшем стимулировании нет необходимости - НБУ 16 июля 2024, 13:38
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте