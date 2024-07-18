Арбузы в Украине самые дешевые за последние три года: цены продолжают падать

EastFruit

Цены на арбузы 18 июля минимум на 35% ниже, чем неделей ранее.

Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что цены на местные арбузы в Украине продолжают стремительно снижаться практически ежедневно и уже намного ниже уровня прошлого года.

На прошлой неделе средние оптовые цены на арбузы в Украине снизились до уровня 15 грн/кг, что стало минимальным показателем минимум за последние три сезона.

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По состоянию на четверг, 18 июля, оптовые партии арбузов на внутреннем рынке можно приобрести в диапазоне 5-14 грн/кг в зависимости от качества, сорта и объема предлагаемой партии.

Сообщается, что такое резкое падение цен на арбузы в нынешнем сезоне обусловлено несколькими причинами. Прежде всего это релокация производства этой культуры в Украине.

Снижение цены на арбузы фермеры объясняют резким увеличением предложения местных арбузов на рынке. Из-за жаркой погоды, которая установилась в Украине со второй половины июля, темпы созревания арбузов существенно ускорились.

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Аномальная засуха, которая наблюдается в южных областях, негативно сказывается на качестве арбузов на полях, что только усиливает темпы снижения цен.

Дополнительную нагрузку на рынок оказывают стабильные поставки арбузов в Украину из стран Центральной Азии, где эта продукция на сегодня намного доступнее и более высокого качества.

Еще с начала текущей недели оптовые партии арбузов в Украине реализовывались практически по самым высоким ценам среди стран региона мониторинга проекта. Дороже эта продукция поступала в продажу только на польском рынке.

Экономическая правда