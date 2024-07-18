Минфин считает большой пакет увеличения налогов "наиболее мягким вариантом" 

Правительство предлагает наиболее мягкий вариант финансирования дополнительных военных нужд среди всех возможных.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В министерстве сообщили, что он состоит из двух частей:

Три четверти дополнительной потребности на финансирование обороны предлагается обеспечить за счет внутренних заимствований, перевыполнения действующих доходов госбюджета в том числе за счет детенизации и экономии по отдельным расходам (361,6 млрд грн)

Одна четверть - за счет пересмотра военного сбора, акцизов и некоторые другие меры (138,7 млрд грн).

"Сейчас необходимо найти дополнительные 500,3 млрд грн для обеспечения критически важных военных нужд", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Первоначальное предложение правительства предусматривало повышение ставки НДС с 20% до 22-23%, военного сбора - с 1,5% до 5%. Кроме того, ожидалось, что последний будут платить и физлица-предприниматели.

В доработанном варианте изменений в Налоговый кодекс решили отказаться от повышения НДС и взамен существенно расширить базу налогообложения военным сбором и повысить его ставки.

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Предлагается:

увеличить ставку военного сбора с 1,5% до 5% для физлиц;

ввести военный сбор для юридических лиц (в частности тех, которые находятся на основной и упрощенной системах налогообложения) в размере 1% от дохода;

ввести военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп в размере 5% от двух минимальных зарплат в месяц (суммарно - 800 грн в месяц);

ввести военный сбор для ФЛП третьей группы в размере 1% от дохода (суммарно такие ФЛП будут платить 6% от дохода: 5% - единый налог, 1% - военный сбор).

Кроме того, правительство предлагает установить военный сбор с некоторых операций.

Также правительство предлагает внести изменения в администрирование некоторых других налогов.

Предлагается также снизить порог по налогообложению импортным НДС международных посылок со 150 евро до 45 евро (то есть, товары стоимостью до 45 евро облагаться налогом не будут).

Кроме того, правительство включило в налоговые изменения введение акцизного налога на сладкую воду в размере 0,1 евро на каждые 100 граммов сахара или других подсластителей в литре такой воды.

Эти нормы еще не приняты. Весь этот комплекс методов поможет привлечь дополнительные 139 миллиардов гривен в бюджет.

Подробнее об изменениях читайте в материале: Надо финансировать войну. Какие налоги вырастут