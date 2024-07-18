Рада приняла увеличение акцизов на топливо

Ярослав Железняк

Верховная Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент принял законопроект 11256-2 о повышении акцизного налога на топливо", - написал он, добавив, что "За" проголосовали 231 депутат.

Так, новый законопроект предусматривает повышение ставок акцизов налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

Реклама:

В соответствии с положениями европейских норм минимальные ставки акцизного налога должны составлять: для бензина - 359 евро за 1000 литров, для дизельного топлива - 330 евро за 1000 литров, а для сжиженного газа - 125 евро за 1 000 килограмм (ориентировочно 68 евро за 1 000 литров).

Как будет увеличиваться акциз для разных видов топлива Железняк

Повышение акцизов до этих показателей будет растянуто во времени на 4 года, — до 2028 года.

Сейчас ставка акциза для бензина составляет 213,5 евро за 1000 литров, для дизеля - 139,5 евро, автогаза - 52 евро, альтернативного топлива - 162 евро.

Реклама:

Ранее Железняк сообщал, что закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Экономическая правда.