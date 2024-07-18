Цены на нефть растут на фоне значительного падения запасов в США

Цены на нефть продолжили рост с предыдущей сессии, поддерживаемые большим, чем ожидалось, сокращением запасов нефти на прошлой неделе в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 32 цента, или на 0,4%, до 85,40 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 48 центов, или на 0,6%, до $83,33.

На прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 4,9 миллиона баррелей, согласно последним данным Управления энергетической информации США. Это превышает прогноз снижения на 4,4 миллиона баррелей в отчете Американского института нефти, который был опубликован торговой группой.

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"Сигналы здорового спроса из США перевешивают беспокойство по поводу скромного роста Китая на прошлой неделе", - сказала Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova.

"Надежды на смягчение монетарной политики ФРС, которое может ускорить экономический рост, и нынешние летние путешествия в США обеспечивают достаточную поддержку спроса на нефть со стороны крупнейшей экономики мира", - сказала Сачдева.

Перспективы снижения процентных ставок в ближайшие месяцы как в США, так и в Европе также способствовали поддержке на рынке.

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Экономическая правда.