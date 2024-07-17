Непогода вызвала аварийные отключения на Киевщине

Из-за непогоды на Киевщине произошли аварийные отключения, - больше всего пострадали Бучанский и Вышгородский районы.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Гроза вызвала аварийные отключения на Киевщине. Больше всего от стихии пострадали Бучанский и Вышгородский районы", - говорится в сообщении.

Энергетики ДТЭК уже ликвидируют последствия аварий на местах.

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Напомним:

В четверг 18 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.

Экономическая правда.

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