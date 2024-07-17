Непогода вызвала аварийные отключения на Киевщине
Среда, 17 июля 2024, 19:55 -
Из-за непогоды на Киевщине произошли аварийные отключения, - больше всего пострадали Бучанский и Вышгородский районы.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Гроза вызвала аварийные отключения на Киевщине. Больше всего от стихии пострадали Бучанский и Вышгородский районы", - говорится в сообщении.
Энергетики ДТЭК уже ликвидируют последствия аварий на местах.
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Напомним:
В четверг 18 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.
Экономическая правда.
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