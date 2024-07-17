Комитет Рады поддержал акциз на сладкую воду: как могут подорожать напитки

Финансовый комитет Верховной Рады поддержал законопроект о введении налога на сладкую воду со следующего года.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Ну комитет поддержал №9032-1 о введении налога на сладкую воду со следующего года. Я не голосовал. Не понимаю как это можно администрировать нормально", - заявил он.

По его словам, "За" проголосовало 16 членов комитета.

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Законопроектом предлагается путем внесения изменений в налоговый кодекс отнести воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ к подакцизным товарам и установить специфическую ставку налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитка.

"То есть на бутылку Колы это уже где-то 4,5 грн налога на литр", - добавил нардеп.

Экономическая правда.

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