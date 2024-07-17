ВР в первом чтении приняла законопроект, который "закрывает коррупционные дыры в строительстве"

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Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект #11057 об обязательной публикации смет с конкретными ценами, необходимых для строительства материалов на Prozorro.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк

"За основу - 276. Предлагают открыть цены, которые прячут закупщики: обнародование заказчиками в электронной системе закупок информации о ценах на материальные ресурсы при закупках услуг по текущему ремонту и работ по строительству (прозрачное строительство)", - написал депутат.

По мнению председателя правления ЦПК Виталия Шабунина, этот законопроект "закрывает серьезные коррупционные дыры в строительстве. В том числе - в строительстве фортификаций".

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"Сейчас по информации на Prozorro невозможно определить, есть ли коррупция на строительстве. Все потому, что заказчики от государства не публикуют информацию о ценах на строительстве: бетона, древесины и других материалов.

100 миллионов на строительство школы - это много или мало? Без цен на стройматериалы понять - невозможно. Законопроект же - обяжет, чтобы все цены стали публичными для журналистов и граждан", - отмечает Шабунин.

Инициатор законопроекта - председатель антикоррупционного комитета Анастасия Радина.

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Экономическая правда