ВР приняла в первом чтении законопроект о компенсации за утраченное переселенцами жилье

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект #11028 о приоритетном праве некоторых категорий внутренне перемещенных лиц на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк

"За основу - 290", - написал депутат.

По его информации, на уровне закона приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества, будут иметь следующие категории ВПЛ:

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достигли пенсионного возраста;

имеют на иждивении ребенка в возрасте до шести лет;

имеют на иждивении двух несовершеннолетних детей;

имеют на иждивении ребенка с инвалидностью;

воспитывают без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет; - являются лицами с инвалидностью III группы.

"Также принят в первом чтении законопроект #11281 - по обеспечению жилищных прав внутренне перемещенных лиц (создание информационной базы данных объектов недвижимого имущества для проживания внутренне перемещенных лиц). За основу - 280", - добавил Железняк.

Экономическая правда