Охранная компания, которую поддерживает правящая партия Руанды, нанята для обеспечения охраны гигантского газового проекта TotalEnergies в Мозамбике стоимостью 20 миллиардов долларов.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Isco Segurança, совместное предприятие между Isco Global Limited из Руанди и местной мозамбикской компанией, предоставляет услуги безоружной охраны на объекте по производству сжиженного природного газа стоимостью 20 миллиардов долларов в провинции Кабо-Делгадо. Total подтвердила это Financial Times в ответ на запросы.

После нападения исламистских боевиков на соседний город Пальма, в результате которого погибли десятки людей, включая иностранных подрядчиков, работавших над проектом, Total объявила форс-мажор и приостановила проект в 2021 году.

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Впоследствии Руанда развернула более 4 тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности в регионе в соответствии с соглашением между президентом Мозамбика Филипе Ньюси и его руандийским коллегой Полем Кагаме. Руандийские войска помогли восстановить безопасность, но ни один из лидеров не раскрыл, как было профинансировано развертывание, которое, по оценкам, стоило Руанде сотни миллионов долларов.

Total отказалась комментировать собственность Isco Segurança, но отметила, что компания была выбрана после "тщательного тендерного процесса", предоставив "самое конкурентное предложение". Согласно корпоративным документам от 24 июня 2022 года, Isco Global владеет 70% Isco Segurança.

Total заявила: "Мы приветствуем предложения от всех подрядчиков, которые могут конкурировать, включая тех, кто имеет присутствие в Руанде или принадлежит руандийцам. Isco Segurança прошла процесс надлежащей проверки в соответствии с правилами, и не было никаких препятствий для работы с ними".

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Total надеется возобновить строительство проекта Mozambique LNG в этом году, но пока форс-мажор остается в силе.

Экономическая правда.