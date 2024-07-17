Руководителя "Киевавтодора" подозревают в нанесении миллионных убытков на ремонте дороги

Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности бывшему заместителю руководителя Службы автомобильных дорог в Киевской области - действующему генеральному директору КК "Киевавтодор.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в 2019 году между Службой автомобильных дорог в Киевской области и частным обществом заключено соглашение на осуществление текущего среднего ремонта автомобильной дороги Р-19 Фастов - Мытница - Обухов - Ржищев.

"В дальнейшем, находясь в должности заместителя начальника по развитию дорог Службы автомобильных дорог в Киевской области, подозреваемый не проверил достоверность данных, внесенных в акты приемки выполненных строительных работ и подписал их", - говорится в сообщении.

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Согласно выводам экспертов, стоимость строительных работ, которые не могли быть приняты, поскольку требуют переделки, составляет 42 млн гривен, из которых именно подозреваемый принял работы на сумму более 14 млн гривен.

Следствие продолжается.

Согласно данным сайта КК "Киевавтодор", гендиректором компании является Александр Федоренко.

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