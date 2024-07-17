Дерегуляция: Рада перевела разрешения и лицензии на декларативный принцип 

На время действия военного положения разрешения и лицензии переводятся на декларативный принцип. Такие нормы содержит правительственный законопроект № 7331, поддержанный Верховной Радой на заседании 17 июля во втором чтении и в целом.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Как говорится в сообщении, проект закона призван помочь бизнесу приспособиться к условиям работы во время войны, стимулировать деловую активность и способствовать развитию экономики.

"С начала полномасштабного вторжения мы перевели на декларативный принцип 58 разрешений, 13 лицензий и до 500 других публичных услуг для бизнеса, ввели грантовые программы поддержки бизнеса, расширили доступное кредитование и тому подобное.

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Мероприятия позволили бизнесу адаптироваться к условиям войны и продолжать работать. В частности, мы активно внедряли реформу дерегуляции и пересмотрели более 1300 регуляторных инструментов для бизнеса, из которых 456 рекомендовали отменить, 584 - упростить", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, украинцы смогут начинать собственное дело, которое требует получения разрешений или лицензий, просто бесплатно задекларировав соответствующую деятельность.

"Подать предусмотренные законодательством документы, такие как заявки на продление действия разрешений, соответствующую отчетность и другие документы потребуется после окончания действия военного положения", - добавила Юлия Свириденко.

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Согласно поддержанному проекту закона, декларативный принцип осуществления хозяйственной деятельности вводится на период действия военного положения для деятельности, требующей получения разрешений, лицензий и других результатов публичных (публичных электронных) услуг. При этом:

Декларация, поданная по этому закону приравнивается по статусу к разрешению, лицензии или других результатов предоставления публичных (электронных публичных) услуг. А декларации об осуществлении хозяйственной деятельности, поданные ранее, продолжают действовать в соответствии с этим законом.

Декларация может быть подана в любом месте страны - независимо от того, где расположено предприятие или проживает предприниматель.

Декларация действительна на период действия военного положения и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение (но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены). После этого предприниматель должен обратиться за соответствующими разрешениями или лицензиями в разрешительные органы. В случае такого обращения декларация будет действовать до получения разрешения или отказа.

Полученные ранее разрешения, лицензии, сроки которых заканчиваются, автоматически продлеваются до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение (но на срок не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены).

В период действия военного положения переоформлять ранее полученные разрешительные документы, вносить изменения в информацию в декларации и т.д. не нужно - даже если наступили определенные законодательством сроки для этого.

Обязательные отчеты, сообщения, документы, которые не подавались во время военного положения, должны быть поданы до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение (но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены).

Плановые проверки по вопросам выдачи разрешительных документов на время действия военного положения прекращаются.

"В течение 15 дней после вступления в силу закона разрешительные органы должны опубликовать на своих официальных сайтах перечни деклараций об осуществлении хозяйственной деятельности, которые были поданы до вступления в силу этого Закона. А правительство в течение 2 месяцев должно принять подзаконные акты, необходимые для выполнения закона", - говорится в сообщении.