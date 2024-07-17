Усилит энергосеть: "Энергоатом" досрочно подключил энергоблок после ремонта

"Энергоатом" досрочно подключил к энергосети очередной энергоблок - после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Благодаря оперативным действиям украинских атомщиков возвращение энергоблока в штатный режим значительно усилит отечественную энергосеть", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" также отметили, что учитывая сложную остановку в энергетике, специалисты компании составляют максимум средств для оперативного проведения планово-предварительных ремонтов при условии обеспечения необходимого качества проведения работ.

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"Все остальные энергоблоки Компании, которые находятся на подконтрольной территории Украины, работают в плановом режиме", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

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Экономическая правда