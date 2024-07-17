АТБ, Сильпо: Доходы крупнейших компаний розничной торговли выросли на 23%

457,32 млрд грн составил совокупный доход крупнейших компаний Индекса розничной торговли за 2023 год. Он вырос на 23% по сравнению с 2022 годом.

Об этом свидетельствуют данные платформы для работы с открытыми данными Опендатабот.

Как говорится в сообщении, лидером в сфере розничной торговли остается АТБ-маркет, который входит в корпорацию Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна. Именно АТБ получили почти 40% от совокупного дохода всех компаний. Компания заработала 181,09 млрд грн, увеличив свой доход на 22% по сравнению с 2022 годом.

Второе и третье места занимают компании Сильпо-Фуд и Фора, которые входят в Фоззи Групп Владимира Костельмана. Их доход вырос в 1,2 и 1,5 раза соответственно. В целом компании Фоззи групп получили 114,22 млрд грн дохода. Фора увеличила свою чистую прибыль в 5,5 раза за год.

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Среди топ-10 Индекса Опендатабота наибольший прирост дохода - в 1,7 раза - произошел у Комфи трейд, владельцами которой являются Станислав Ронис и Светлана Гуцул. Доход увеличился и составил 27,63 млрд грн - а чистая прибыль выросла до 40 млн грн, то есть в 20 раз.

Однако наибольшую чистую прибыль получила компания РУШ (сеть супермаркетов Ева), которая входит в группу Ольвия, владельцами которой являются Валерий Киптик и Руслан Шостак. Ее чистая прибыль в прошлом году выросла в 2,3 раза - до 2,2 млрд грн. а доход в 2023 году увеличился на треть.

Еще одна компания группы Ольвия, компания Омега (супермаркеты Варус), тоже попала в топ-10. В прошлом году ее доход вырос на 20%, до 17,5 млрд грн, а чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза - почти 200 млн грн.

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Вест Петрол Маркет тоже вошла в Индекс с на 18% меньшими показателями дохода - 27,69 млрд грн. и почти вдвое меньшей чистой прибылью - 265,89 млн грн.

В Индекс розничной торговли 2024 также попали:

Метро Кэш энд Керри Украина (нидерландский холдинг Metro Cash & Carry) - +27% дохода, 25,5 млрд грн.

Розетка (владельцы Владислав и Ирина Чечеткины) - +38% дохода (25,4 млрд грн) и в 10 раз меньшей чистой прибылью: 12 млн грн.

Фудком (Ритейл Групп) - +27% дохода (17,16 млрд грн), и в 1,4 раза большей чистой прибылью: 310,63 млн грн.

Напомним:

2023 год стал рекордным по количеству открытых уголовных дел против бизнеса.

Экономическая правда