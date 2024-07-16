В ближайшее время услуга станет доступной: Минобороны анонсировало запуск "еБронирования"

Министерство обороны совместно с Минцифры, Минэкономики и Пенсионным фондом работают над созданием услуги еБронирование. Она в ближайшее время станет доступной для предприятий.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Укринформ.

"Мы работаем вместе с нашими партнерами - с Министерством цифровой трансформации, с Министерством экономики и Пенсионным фондом Украины над бронированием онлайн, над еБронированием. Мы будем в ближайшее время запускать полноценную услугу, сейчас она тестируется, уже есть несколько сотен успешных бронирований.

Мы очень скоро сможем запустить полноценно эту услугу также для наших предприятий, компаний, чтобы можно было не тратить время на очереди, а делать то, что должны делать предприятия - укреплять наш ВВП", - отметила Черногоренко.

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Как сообщалось ранее, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности разъяснило условия и критерии для бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Статус критически важного для функционирования экономики в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса позволяет бронировать до 100% сотрудников независимо от военно-учетной специальности", - говорится в разъяснении.

Право получить статус критически важного могут предприятия, которые производят вооружение, военную и специальную технику, боеприпасы, их составные части или предоставляют услуги по разработке, ремонту, модернизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей. При этом такие предприятия должны соответствовать одному из двух критериев.

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Первый - находиться в состоянии выполнения государственного контракта с государственным заказчиком в сфере обороны, быть привлеченным на основании договоров в качестве соисполнителя государственного контракта, или прямого договора с воинскими частями.

Такие предприятия также могут выполнять заказы по договору по производству вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей за счет средств других внебюджетных источников, в том числе средств благотворительной помощи, если поставка товаров происходит в воинские части Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Независимо от источника финансирования более 50% от общего объема производства должны составлять товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).

Второй критерий - быть участником кластера Brave1 и получать финансовую государственную поддержку в виде грантов для обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны.

Отдельно в Минстратегпроме подчеркнули, что непосредственно бронированием не занимаются. Министерство утверждает критерии для определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики, определяет соответствие предприятий, учреждений и организаций этим критериям. А также определяет предприятия такими, которые имеют важное значение для национальной экономики, в том числе в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса.