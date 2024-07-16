Расходы "АТБ" на альтернативную электроэнергию выросли в девять раз

Операционные расходы сети "АТБ", связанные с дизельными электростанциями (ДЭС), в июне выросли в девять раз по сравнению с апрелем.

Об этом сообщили в пресс-службе ритейлера, передает "Интерфакс-Украина".

"Работа торговых объектов на генераторах дороже в два-три раза (зависит от мощности ДЭС). Вопрос установки систем накопления и импорта электроэнергии сейчас в процессе изучения и обсуждения", - сообщила пресс-служба компании.

По состоянию на 15 июля 2024 года по всей стране работают 1228 магазинов сети "АТБ", 1219 из которых обеспечены стационарными ДЭС.

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Остальные, при необходимости, работают на передвижных генераторных станциях, которых у компании 15 единиц. Поэтому во время отключений света магазины "АТБ" продолжают работу, но с ограничениями по включению некоторого оборудования.

Напомним:

Большинство бизнес-центров класса "А" и "Б" готовы к работе в условиях энергодефицита.

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Доля продолжительности воздушных тревог во время работы ТЦ в июне 2024 года составила 11,3%, это значительно больше, чем в июне 2023-го (5,3%), но меньше, чем в мае 2024-го (13,6%).

Экономическая правда