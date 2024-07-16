Расходы "АТБ" на альтернативную электроэнергию выросли в девять раз
Операционные расходы сети "АТБ", связанные с дизельными электростанциями (ДЭС), в июне выросли в девять раз по сравнению с апрелем.
Об этом сообщили в пресс-службе ритейлера, передает "Интерфакс-Украина".
"Работа торговых объектов на генераторах дороже в два-три раза (зависит от мощности ДЭС). Вопрос установки систем накопления и импорта электроэнергии сейчас в процессе изучения и обсуждения", - сообщила пресс-служба компании.
По состоянию на 15 июля 2024 года по всей стране работают 1228 магазинов сети "АТБ", 1219 из которых обеспечены стационарными ДЭС.
Остальные, при необходимости, работают на передвижных генераторных станциях, которых у компании 15 единиц. Поэтому во время отключений света магазины "АТБ" продолжают работу, но с ограничениями по включению некоторого оборудования.
Напомним:
Большинство бизнес-центров класса "А" и "Б" готовы к работе в условиях энергодефицита.
Доля продолжительности воздушных тревог во время работы ТЦ в июне 2024 года составила 11,3%, это значительно больше, чем в июне 2023-го (5,3%), но меньше, чем в мае 2024-го (13,6%).
Экономическая правда