АРМА выставило на продажу багги, квадроциклы Медведчука и контрабандные смартфоны

Арестованные багги и квадроциклы марки "BOMBARDIER" государственного изменника Виктора Медведчука выставлены на Prozorro.Продажи.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по розыску и менеджменту активов.

Стартовая цена лотов составляет:

735 063 грн (багги CAN AM Traxter Defender Max XT HD10)

154 409 грн (квадроцикл Traxter Max)

161 637 грн (квадроцикл Traxter Max)

Кроме этого, выставлены на реализацию вторая и третья части от партии электронных устройств, которую злоумышленники пытались провезти как контрабанду. На этот раз опубликовано два лота:

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Со стартовой ценой 1 763 932 грн

Со стартовой ценой 8 251 756 грн

"Эти лоты включают смартфоны, беспроводные наушники и планшеты известных брендов. Независимо от конечной суммы, за которую будут реализованы эти два лота, государство получит более 12 млн грн таможенных платежей", - рассказали в пресс-службе.

Напомним:

Завершился процесс передачи в управление государственному парку-памятнику "Межигорье" активов, на которые судом наложен арест в уголовном производстве в отношении беглого президента Виктора Януковича.

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Экономическая правда