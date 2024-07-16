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АРМА выставило на продажу багги, квадроциклы Медведчука и контрабандные смартфоны

Вторник, 16 июля 2024, 18:41 - Виктор Волокита

Арестованные багги и квадроциклы марки "BOMBARDIER" государственного изменника Виктора Медведчука выставлены на Prozorro.Продажи. 

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по розыску и менеджменту активов. 

Стартовая цена лотов составляет:

  • 735 063 грн (багги CAN AM Traxter Defender Max XT HD10)
  • 154 409 грн (квадроцикл Traxter Max) 
  • 161 637 грн (квадроцикл Traxter Max) 

Кроме этого, выставлены на реализацию вторая и третья части от партии электронных устройств, которую злоумышленники пытались провезти как контрабанду. На этот раз опубликовано два лота:

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  • Со стартовой ценой 1 763 932 грн
  • Со стартовой ценой 8 251 756 грн

"Эти лоты включают смартфоны, беспроводные наушники и планшеты известных брендов. Независимо от конечной суммы, за которую будут реализованы эти два лота, государство получит более 12 млн грн таможенных платежей", - рассказали в пресс-службе. 

Напомним:

Завершился процесс передачи в управление государственному парку-памятнику "Межигорье" активов, на которые судом наложен арест в уголовном производстве в отношении беглого президента Виктора Януковича.

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Экономическая правда 

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