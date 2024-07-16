ВР приняла за основу законопроект о нулевой ставке эконалога для биотопливных установок

Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект №9596 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно установления нулевой ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода установками, использующими биотопливо как единственный вид топлива.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно его сообщению в телеграм-канале, за законопроект проголосовали 238 народных депутатов.

Сам документ правительство зарегистрировало в Раде еще в августе прошлого года как евроинтеграционный.

Реклама:

Как сообщалось, на доработке и необходимости принятия законопроекта №9596 настаивала, в частности, ассоциация производителей цемента "Укрцемент".

Она отмечала, что действующая система налогообложения выбросов СО2 в Украине не стимулирует внедрение энергоэффективных мероприятий и переход на альтернативные источники энергии.

Кроме того, ассоциация акцентировала, что с октября 2023 года Украина стоит еще перед одним вызовом из-за введения в ЕС Европейского зеленого соглашения, которое предусматривает дополнительный налог для товаров из стран с низким уровнем налоговой углеродной нагрузки - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Реклама: