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Из-за сбоя на Ростовской АЭС на юге России ввели графики ограничения света

Вторник, 16 июля 2024, 17:27 - Артур Крыжный

На юге России ввели временные графики ограничения энергопотребления из-за сбоя в работе Ростовской АЭС.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергоблок был отключен автоматически из-за неполадок на турбогенераторе.

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Экономическая правда.

энергетика Россия
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