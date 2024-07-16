Из-за сбоя на Ростовской АЭС на юге России ввели графики ограничения света
Вторник, 16 июля 2024, 17:27 -
На юге России ввели временные графики ограничения энергопотребления из-за сбоя в работе Ростовской АЭС.
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
"В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергоблок был отключен автоматически из-за неполадок на турбогенераторе.
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Экономическая правда.
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