Украинцам рассказали худший сценарий при уничтожении Киевской и Каневской ГЭС

Каневскую и Киевскую ГЭС почти невозможно разрушить извне, но по худшему сценарию подтопления будут минимальны, на время может исчезнуть возможность генерировать электричество и подавать пресную воду.

Об этом сообщил руководитель "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью Forbes.

Так, он убежден, что заявления российских властей больше похожи на запугивание украинцев.

"Наши станции надежно защищены. Крупнейшие украинские ГЭС практически невозможно разрушить извне. Только если сбросить на них несколько авиационных бомб - для этого россияне должны были бы залететь на территорию Украины на самолетах", - рассказал он.

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Киевская и Каневская ГЭС расположены в центре Украины, далеко от линии фронта, поэтому, по его мнению, авиация врага вряд ли сможет приблизиться: "Это крайне маловероятный сценарий".

Каховскую ГЭС оккупанты смогли взорвать изнутри - завезли туда сотни килограммов взрывчатки, подчеркнул Сирота.

В то же время в худшем случае может затопить подвалы в некоторых районах Киева, прилегающих к Днепру. При этом на время исчезнет возможность генерировать электроэнергию и подавать пресную воду.

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"Даже если россияне разрушили бы киевские дамбы, последствия не имели бы такого характера, как это было на Херсонщине. Потому что Киевское и Каневское водохранилища практически в шесть раз меньше, чем Каховское", - добавил Сирота.

Напомним:

Представительница МИД РФ Мария Захарова 12 июля в рамках дезинформационной операции заявила, что якобы Украина готовит уничтожение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы обвинить Россию.

Экономическая правда.