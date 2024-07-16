За полгода товарооборот Украины достиг $52,7 млрд: какие наиболее экспортируемые товары

За первое полугодие 2024 года товарооборот Украины составил $52,7 млрд. В страну импортировали товаров на сумму $33,2 млрд, а экспортировали - на $19,5 млрд.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

При этом, как говорится в сообщении, налогооблагаемый импорт составил $28,1 млрд, что составляет 86% общих объемов импортируемых товаров.

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"Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе-июне 2024 года составила 0,5 долл/кг, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - отметили в Государственной таможенной службе.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай - $6,4 млрд, Польша - $3,7 млрд и Германия - $2,6 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на $2 млрд, Испанию - на $1,6 млрд, Китай - на $1,6 млрд.

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В общих объемах ввезенных в январе-июне 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт - $11,4 млрд

продукция химической промышленности - $5,9 млрд

топливно-энергетические - $4,3 млрд

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары - $12,4 млрд

металлы и изделия из них - $2,1 млрд

минеральные продукты - $1,8 млрд

Напомним:

Сумма нарушений, которую обнаружили украинские таможенники за половину 2024 года, увеличилась почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Экономическая правда