Роскошные бренды в Китае предоставляют 50% скидки, потому что китайцы стали меньше покупать

В Китае роскошные товары продаются со скидками до 50 процентов, поскольку покупатели среднего класса ограничивают расходы на них, а розничные торговцы борются с затовариванием.

Об этом сообщает издание Financial Times.

По словам инсайдеров и экспертов, скидки в стране предлагают прежде всего амбициозные бренды, такие как Versace и Burberry.

Эти бренды начали продавать свои товары на местных платформах электронной коммерции, чтобы получить выгоду от бума расходов на роскошь во время пандемии коронавируса. Но сейчас компании электронной коммерции снижают цены, чтобы увеличить трафик в условиях медленной экономики.

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В начале июля Marc Jacobs предлагал скидку более 50 процентов на сумки, одежду и обувь на Tmall Luxury Pavilion, премиальной платформе электронной коммерции Alibaba, а Bottega Veneta предлагала 24-месячный беспроцентный кредит на покупку сумок на том же сайте.

В прошлом на рынке роскоши в Китае "все были в выигрыше", сказал Джонатан Сибони, основатель платформы сбора и обработки данных Luxurynsight. "Сейчас наблюдается поляризация между победителями и проигравшими".

"Вызов стоит перед брендами, которые застряли посередине, и они недостаточно дешевые или недостаточно большие, чтобы выжить", - сказал он.

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По данным Luxurynsight, среднее снижение цен на продукцию Versace и Burberry в Китае по всем каналам дистрибуции достигло, а в некоторых случаях превысило 50 процентов в 2024 году по сравнению с 30 и 40 процентами в 2023 году, соответственно.

Burberry предупредил в своем отчете за первый квартал, что годовые прибыли не оправдают ожиданий, а сравнительные продажи в магазинах на материковом Китае упали на 21%.

Расходы китайских клиентов за рубежом "снизились, но держатся лучше, чем в материковом Китае", - заявили в компании.

По словам экспертов, ведущие бренды, такие как Louis Vuitton, Hermès и Chanel, которые оказались более устойчивыми в разных регионах и нацелены на людей с высокими расходами, сохранили более сильный контроль над дистрибуцией и избегали скидок.

По данным консалтинговой компании Bain, внутренний рынок роскоши в Китае удвоился в период с 2019 по 2021 год, поскольку ограничения на путешествия во время пандемии заставили покупателей покупать товары дома.

Экономическая правда.