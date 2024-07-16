ГСЧС отказалась от заказа катеров у "Нибулона"

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям передумала покупать катера у "Нубилона" после смены руководства.

Об этом рассказал владелец "Нибулона" Андрей Вадатурский в интервью ЭП.

"Мы начали строительство, достроили один катер, потом руководство ГСЧС изменилось, и они отказались от заказа", - рассказал он.

Сейчас компания работает с датским правительством. выразил надежду, что Дания сможет выкупить катер и задонатить какому-то украинскому направлению.

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"Стратегические договоренности есть, но они пока не реализованы", - добавил он.

Полную версию интервью читайте здесь: "Мне говорили, что надо объявить банкротство, списать долги и начать заново". Владелец "Нибулона" Вадатурский о бизнесе во время войны

Напомним:

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Владелец компании "Нубилон" Андрей Вадатурский заявил, что по соответствующему заказу компания готова, кроме гражданских, производить и военные корабли.

Экономическая правда.