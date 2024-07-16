"Укрнефтебурение" увеличило объем газа в подземных газохранилищах в 3 раза

Международная аудиторская компания Crowe Erfolg провела аудит деятельности ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" в 2023 году и обнаружила улучшение эффективности работы предприятия после того, как корпоративные права были переданы под управление ПАО "Укрнафта".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

В частности, среднесуточная добыча природного газа выросла с 1,26 млн кубометров до 1,56 млн кубометров.

Объемы газа в подземных хранилищах увеличились с 74,6 млн кубометров в июле до 159,3 млн кубометров в сентябре и 243,8 млн кубометров на конец 2023 года. То есть, в общем, произошел рост в 3,2 раза.

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Среднесуточная добыча углеводородов - конденсата, нефти и конденсата легких углеводородов - выросла со 124 тонн до 164 тонн.

Чистая прибыль "Укрнефтебурения" с 1 января до 12 июля 2023 года составляла 186 млн грн, а уже после передачи в управление с 12 июля до 31 декабря 2023 года компания получила прибыль в размере 831 млн грн.

Напомним:

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В мае 2023 года Кабмин согласился с предложением Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) о передаче в управление ПАО "Укрнафта" корпоративных прав ЧАО "ПК "Укрнефтебурение". В июле 2023 года ПАО "Укрнафта" назначила новый менеджмент ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" и приступила к управлению добывающей компанией, которая осуществляла разработку Сахалинского месторождения.

В ноябре 2023 года по представлению Госгеонедра Шестой апелляционный административный суд аннулировал спецразрешение компании на добычу.

В дальнейшем Шестой апелляционный административный суд (ШААС) отказался удовлетворить жалобу, которая давала шанс на возобновление работы Сахалинского газового месторождения.

За 6 месяцев простоя ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" государство потеряло 2,46 млрд грн налогов.

Экономическая правда