Украинцы взяли льготных кредитов по "еОселя" на почти 9 миллиардов с начала года
По программе доступной ипотеки "еОселя" выдано льготных кредитов на 8,7 млрд грн с начала 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
По программе льготных ипотечных кредитов "еОселя" украинцы получили 5137 льготных кредитов на 8,7 млрд грн с начала 2024 года.
Отмечается, что всего за все время действия программы почти 11 500 украинских семей смогли приобрести новое жилье, получив кредиты на более 18,1 млрд грн.
В частности, с начала года кредиты получили:
- Военные и правоохранители - 2642
- Украинцы, которые не имели собственного жилья - 1314
- Педагоги - 380
- Медики - 379
- Ветераны - 161
- ВПЛ - 150
- Ученые - 111
В сообщении добавляют, что с начала года 3740 кредитов выдали на приобретение жилья на вторичном рынке, 1397 - на первичном, из которых 287 - на стадии строительства.
"Льготной ставкой в 3% могут воспользоваться военнослужащие ВСУ по контракту, учителя, медики и ученые. Также этой программой могут воспользоваться другие категории граждан, для которых процентная ставка составляет 7%", – напомнила заместитель министра экономики Надежда Бегун.
Взять кредит по программе "еОселя" можно в 10 банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк и Таскомбанк.
Напомним:
Более 4200 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе еОселя с начала 2024 года.
Ипотечные кредиты на 7 млрд грн взяли украинцы по программе еОселя с начала 2024 года.