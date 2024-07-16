Украинцы взяли льготных кредитов по "еОселя" на почти 9 миллиардов с начала года

По программе доступной ипотеки "еОселя" выдано льготных кредитов на 8,7 млрд грн с начала 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По программе льготных ипотечных кредитов "еОселя" украинцы получили 5137 льготных кредитов на 8,7 млрд грн с начала 2024 года.

Отмечается, что всего за все время действия программы почти 11 500 украинских семей смогли приобрести новое жилье, получив кредиты на более 18,1 млрд грн.

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В частности, с начала года кредиты получили:

Военные и правоохранители - 2642

Украинцы, которые не имели собственного жилья - 1314

Педагоги - 380

Медики - 379

Ветераны - 161

ВПЛ - 150

Ученые - 111

В сообщении добавляют, что с начала года 3740 кредитов выдали на приобретение жилья на вторичном рынке, 1397 - на первичном, из которых 287 - на стадии строительства.

"Льготной ставкой в 3% могут воспользоваться военнослужащие ВСУ по контракту, учителя, медики и ученые. Также этой программой могут воспользоваться другие категории граждан, для которых процентная ставка составляет 7%", – напомнила заместитель министра экономики Надежда Бегун.

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Взять кредит по программе "еОселя" можно в 10 банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк и Таскомбанк.

Напомним:

Более 4200 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе еОселя с начала 2024 года.

Ипотечные кредиты на 7 млрд грн взяли украинцы по программе еОселя с начала 2024 года.