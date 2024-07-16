БЭБ заблокировало работу украинского производителя дефицитного товара для фронта

БЭБ заблокировало работу производителя бронежилетов "Украинская броня" из-за подозрения в неуплате налогов. При этом поставщики, которые могут производить бронежилеты, не в состоянии полностью покрыть спрос.

Об этом сообщает издание Forbes Ukraine.

"Думали, государство нас поблагодарит. Вместо этого имеем "маски-шоу", безосновательные обвинения, требования, аресты, блокировки", - говорит коммерческий директор "Украинской брони" Денис Милиневский.

Forbes пишет, что 1 июля 2024-го он получил подозрение от Бюро экономической безопасности (БЭБ). Его подозревают в возможных финансовых махинациях и неуплате налогов.

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Более года назад - в мае 2023-го - БЭБ провело обыски на складах и производстве компании. После этого правоохранители изъяли 5000 единиц амуниции на более 40 млн грн, а счета "Украинской брони" арестовали. "Это уже оплаченный товар, который ждут украинские защитники, - говорит Милиневский, - Если нам его не вернут, мы банкроты".

По данным БЭБ, в течение апреля-июня 2022 года на основе поддельных документов "Украинская броня" смогла получать льготы для ввоза в Украину товаров военного назначения, которые затем продавала через сеть специализированных магазинов, подозревают следователи. Таким образом было завезено товара на более чем 100 млн грн, из которых "Украинская броня" не доплатила 30 млн грн налогов, посчитали в БЭБ осенью 2023-го.

Пока идет следствие, с августа 2023-го, работа "Украинской брони" заблокирована, компания не может участвовать в государственных закупках.

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90% средств компании - в арестованных БЭБ товарах. Из-за ареста счетов "Украинская броня" не может закупить материалы для дальнейшего производства, уголовное производство затрудняет и привлечение кредитных средств

Всего изготавливать бронежилеты для украинских Сил обороны в соответствии с техническими требованиями Минобороны могут шесть украинских производителей, сообщила пресс-служба ДОТ на запрос Forbes.

При этом есть определенный дефицит бронежилетов на рынке. Так, ДОТ планировал приобрести более 135 200 бронежилетов. Поставщик нашелся только для одного лота из десяти - на изготовление 15 000 бронежилетов за 390 млн грн. Остальные закупки не состоялись.

Одна из ключевых причин - нехватка поставщиков, способных участвовать в тендерах. Но по словам СЕО компании Яна Гончарова мощности "Украинской брони" могут закрыть треть объявленного ДОТом тендера - 45 000 бронежилетов и около трети годовых потребностей украинских Сил обороны в броне.

"Украинская броня" не единственный пострадавший от правоохранителей. Сейчас бюро ведет еще четыре похожих дела в отношении поставщиков для Сил обороны, уточнили в пресс-службе БЭБ для Forbes.

Справка. "Украинская броня" производит бронежилеты, баллистические шлемы, тактическую амуницию. Компания основана в 2014 году Дмитрием Свиридюком - соучредителем общественной организации "Украинская волна". В 2019-м она вышла на рынок США с собственным брендом UARM. Компания продает амуницию через интернет-магазин с каталогом на 55 позиций и в шести собственных магазинах в Киеве, Днепре, Запорожье и Белой Церкви. С начала полномасштабного вторжения "Украинская броня" поставила частям ВСУ около 60 000 бронеплит и 30 000 шлемов. В 2024-м намеревалась продавать амуницию собственного производства государству.

Экономическая правда.