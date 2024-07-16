"Нибулон" готов строить военные корабли

Владелец агрокомпании "Нубилон" Андрей Вадатурский заявил, что по соответствующему заказу компания готова, кроме гражданских, производить и военные корабли.

Об этом рассказал владелец "Нибулон" Андрей Вадатурский в интервью ЭП.

"Мы готовы производить любые суда для любых целей. В Украине вообще почти нет флота, только в портах буксирами выполняются сервисные функции", - добавив, что компания готова производить и военный флот, главное - заказ.

По его мнению, Украина должна иметь свой современный флот для того, чтобы охранять порты и увеличивать экономические интересы в Черном море.

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"Можно посчитать, сколько Украина потеряла за счет блокирования морских портов. И не лучше ли направить десятую часть на то, чтобы построить флот, который мог бы защитить порты от таких вещей", - добавил Вадатурский.

Полную версию интервью читайте здесь: "Мне говорили, что надо объявить банкротство, списать долги и начать заново". Владелец "Нибулона" Вадатурский о бизнесе во время войны

Напомним:

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Украинская агрокомпания "Нибулон" отказалась от идеи объявления банкротства, считая, что это было бы несправедливым по отношению к кредиторам, которые доверяли компании.

Экономическая правда.