"Нибулон" думал о том, чтобы объявить банкротство: "Это неправильный путь"

Украинская агрокомпания "Нибулон" отказалась от идеи объявления банкротства, считая, что это было бы несправедливым по отношению к кредиторам, которые доверяли компании.

Об этом рассказал владелец "Нибулон" Андрей Вадатурский в интервью ЭП.

"Мне лично говорили, что надо объявить банкротство, списать долги и начать заново. Я долго мучился с этим, но считаю, что это неправильный путь", - рассказал он.

По его словам, банкротство было бы несправедливым по отношению к кредиторам, которые доверяли компании.

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"Нам надо объединить усилия и наказать тех, кто вызвал эту ситуацию. Это российская агрессия. Надо объединиться вокруг того, чтобы получить компенсации от РФ", - продолжил он.

Компания сотрудничает с международными финансовыми институтами, такими как ЕБРР, IFC, EIB, FMO и DEG, а также с украинскими банками.

Однако, процесс реструктуризации долгов оказался сложным и бюрократическим. Банки требуют от компании большого количества документов и отчетов, что приводит к дополнительным затратам времени.

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Полную версию интервью читайте здесь: "Мне говорили, что надо объявить банкротство, списать долги и начать заново". Владелец "Нибулона" Вадатурский о бизнесе во время войны

Экономическая правда.