Курс валют на 16 июля: евро на "черном рынке" пересек 45 гривен

По состоянию на 16 июля Национальный банк курс гривны к доллару уменьшился на 3 копейки, евро - подорожал на 4 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,01 грн, евро - 44,72 грн (на 15 июля доллар - 41,04 грн, евро - 44,68 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,30 - 41,47 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,00 - 45,30 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,90 - 41,35 грн (курс на 15 июля - 40,80- 41,25 грн);

Евро - 44,55 - 45,15 грн (курс на 15 июля - 44,40 - 44,95 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,80 - 41,40 грн;

Укрсиббанк - 40,60 - 41,20 грн;

ПУМБ - 40,80 - 41,30 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,322 грн за доллар, monobank - 41,3 грн.

Экономическая правда.