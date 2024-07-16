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Курс валют на 16 июля: евро на "черном рынке" пересек 45 гривен

Вторник, 16 июля 2024, 10:22 - Артур Крыжный

По состоянию на 16 июля Национальный банк курс гривны к доллару уменьшился на 3 копейки, евро - подорожал на 4 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,01 грн, евро - 44,72 грн (на 15 июля доллар - 41,04 грн, евро - 44,68 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,30 - 41,47 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,00 - 45,30 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 40,90 - 41,35 грн (курс на 15 июля - 40,80- 41,25 грн);
  • Евро - 44,55 - 45,15 грн (курс на 15 июля - 44,40 - 44,95 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 40,80 - 41,40 грн;
  • Укрсиббанк - 40,60 - 41,20 грн;
  • ПУМБ - 40,80 - 41,30 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,322 грн за доллар, monobank - 41,3 грн.

Экономическая правда.

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