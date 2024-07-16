Немецкая логистическая компания помогает подсанкционным производителям РФ с импортом

Компания HT Rus, которая принадлежит зарегистрированной в Германии фирме, предлагает российским подсанкционным компаниям услуги параллельного импорта.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Когда российские войска вторглись в Украину в феврале 2022 года, немецкая логистическая компания Hellmann Worldwide Logistics заявила об уходе с российского рынка. Однако, некоторые бывшие сотрудники московского офиса компании решили использовать эту ситуацию для собственной выгоды.

До большой войны московский офис Hellmann помогал российским промышленным фирмам доставлять инструменты, запчасти и оборудование с Запада. После вторжения такие поставки были ограничены международными санкциями. Новая российская компания Heinrich Tapp Rus (HT Rus), совладельцами которой были по меньшей мере два бывших сотрудника Hellmann, взяла на себя сотрудничество со многими старыми клиентами компании.

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HT Rus предлагает клиентам в России "параллельный импорт" - доставку товаров через третьи страны, такие как Турция или Объединенные Арабские Эмираты, в обход западных санкций.

Используя российские налоговые документы за 2023 и 2024 годы, а также официальные корпоративные реестры в России и Германии, агентство Reuters выяснило, что HT Rus предоставляет услуги российским клиентам, которые находятся под международными санкциями за поддержку кремлевской военной машины.

Фирма, которая в прошлом году получила доход в размере около 17,5 млн долларов США, работает с российскими клиентами, среди которых: Aurus, компания, которая производит лимузины для Владимира Путина; дочерние компании Kamaz, производителя российских военных грузовиков; Тюменский аккумуляторный завод, поставщик аккумуляторов для производителя оружия.

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HT Rus принадлежит фирме, зарегистрированной в Германии, акционером которой является немецкий бизнесмен, а до прошлого месяца директором был еще один немец, согласно корпоративным документам.

Hellmann Worldwide Logistics заявила, что не имеет никакого отношения к деятельности HT Rus или людей, которые ею руководят. Reuters не нашло доказательств нарушения санкций со стороны Hellmann.

Экономическая правда.