В Польше оштрафовали PayPal на 27 миллионов долларов: причина

Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) наложил штраф в размере 106,6 млн злотых (27,3 млн долларов) на платежную компанию PayPal Europe за то, что она в договорах с пользователями четко не указала условия, по которым они могут быть оштрафованы.

Об этом пишет Reuters.

По словам регулятора, запрещенные действия, за которые могут быть наложены штрафы, были описаны нечетко, и пользователи могут не понимать, что именно запрещено и какие действия компания может предпринять в таких случаях.

"Положения PayPal являются общими, неоднозначными и непонятными. Читая эти положения, потребитель не может предсказать, какие из его действий могут считаться запрещенными, или какие санкции могут быть применены к нему.

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"Таким образом, PayPal имеет неограниченную возможность по своему усмотрению решать, совершил ли пользователь запрещенное действие и какое наказание ему за это грозит, каким может быть, например, блокировка денег на счету", - говорится в позиции UOKiK.

"PayPal стремится справедливо относиться к своим клиентам и предоставлять им точную, понятную и прозрачную информацию", - отреагировали в PayPal.

"Мы тесно сотрудничали с UOKiK на протяжении всего расследования, и мы рассматриваем сегодняшнее заявление. Как заявляет UOKiK, это решение не является окончательным и будет возможность подать апелляцию", - добавили в компании.

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Экономическая правда