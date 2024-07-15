Фонд госимущества определил даты аукционов по продаже гостиницы "Украина" и ОГХК

Фонд госимущества (ФГИУ) определил даты проведения приватизационных онлайн-аукционов для гостиницы "Украина" - 18 сентября и для АО "Объединенная горно-химическая компания" - 9 октября.

Об этом сообщил в Telegram глава ФГИУ Виталий Коваль.

По его словам, онлайн-торги состоятся в электронной системе Прозорро.Продажи.

"Определенные сроки дают возможность инвесторам детально изучить объекты и документацию, обеспечивая равные условия для всех участников.

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Потенциальные покупатели получают доступ к информационному пакету объекта большой приватизации после заключения договора о конфиденциальности информации с одним из авторизованных операторов электронной площадки", - написал Коваль.

ФГИУ вскоре опубликует подробные информационные сообщения на своем сайте и в электронной торговой системе, добавил он.

Напомним:

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12 июля правительство утвердило стартовые цены и условия продажи гостиницы "Украина" и "Объединенной горно-химической компании".

Стартовая цена для гостиницы "Украина" - 1,05 млрд грн, "ОГХК" - 3,9 млрд грн.

Экономическая правда