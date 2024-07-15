Управление дронами, тиры: правительство выделяет 1,65 млрд на оборудование "Защиты Украины"

Правительство выделяет 1,65 млрд грн на закупку современного оборудования для обновленного курса "Защита Украины".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"В городах создадут учебные центры Защиты Украины. Один будет на 5-10 школ или на общину. Качественно обустроенный центр будет означать, что дети из разных школ будут иметь равный доступ к качественному оборудованию и удобному помещению", - сообщил Федоров.

Для центров через Prozorro Market закупят современную технику, в частности:

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интерактивные лазерные стрелковые тренажеры;

симуляции управления дронами, которые насчитывают дрон, интерактивные очки, пульт и другое оборудование;

учебные тиры и макеты;

аптечки и тренажеры для сердечной реанимации, тренажер дефибриллятора, турникеты;

"Вся страна живет в условиях полномасштабного вторжения, где важную роль играют технологии, поэтому дети должны уметь с ними работать еще со школы. Это основа нашего безопасного будущего", - рассказал Федоров.

Он напомнил, что Минцифры сейчас комплексно обновляет подход к преподаванию Защиты Украины в 10-11 классах, ранее это были Защита Отечества, Допризывная подготовка.

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Напомним:

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Экономическая правда