АРМА передало в госуправление арестованное имущество "Межигорья"

Завершился процесс передачи в управление государственному парку-памятнику "Межигорье" активов, на которые судом наложен арест в уголовном производстве в отношении беглого президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Речь идет о движимом имуществе, которое было арестовано в рамках уголовных производств в отношении экс-президента Януковича после Революции Достоинства и за сохранение которого с 2014 года стали ответственными активисты по собственному согласию.

"Подписание документов о передаче государственного имущества в управление государственному парку-памятнику "Межигорье" стало финальным мероприятием в работе межведомственной комиссии, которая в течение двух месяцев работала на территории объекта", - сообщили в АРМА.

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Как говорится в сообщении, общее количество осмотренного комиссией движимого имущества составляет более 25 тысяч единиц, которое размещено в 121 зданиях и сооружениях.

Самый большой по количеству движимого имущества объект - музей "Хонка". Это здание общей площадью 3100 кв.м является главным сооружением парка-памятника, насчитывает 76 помещений и более 3,6 тысяч единиц движимого имущества.

Также в процессе работы комиссия обнаружила более 500 ценных объектов движимого имущества, которые ранее не были описаны.

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В частности, речь идет о произведениях искусства, иконах, витражах в церкви, барельефах, предметах интерьера, люстрах и т. д., а также объектах управления системами водоснабжения и отопления, то есть ценном имуществе, которое также будет взыскано в доход государства.

С момента официального открытия все поступления от функционирования государственного "Межигорья" будут поступать в государственную казну.

Напомним:

Бюро экономической безопасности разоблачило масштабное производство фальсифицированной пищевой продукции в парке Межигорье. Производство фальсификата осуществляли на территории г. Киева и Киевской области, в частности в парке Межигорье, на территории которого расположено бывшее имение экс-президента Украины Виктора Януковича.

Экономическая правда