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2023 год стал рекордным по количеству открытых уголовных дел против бизнеса

Понедельник, 15 июля 2024, 10:01 - Виктор Волокита
 

5015 украинских компаний стали фигурантами уголовных дел в 2023 году по данным судебного реестра.

Об этом сообщает пресс-служба платформы открытых данных Опендатабот.

Как говорится в сообщении, 2023 год стал рекордным по количеству открытых уголовных производств против бизнеса — 43 138 дел.

В этом году 2839 компаний уже стали фигурантами в уголовных производствах. Из них одна компания упоминается в контексте обвинения за госизмене, три — за коллаборационизм и еще 10 — за отмывание средств.

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"80% уголовных дел против бизнеса не имеют приговоров или дела вообще не доходят до суда. Компании получают письма от прокуратуры по закрытию дел, но не могут использовать эти документы из-за бумажного формата, силу которого сложно подтвердить", - говорится в сообщении.

В Опендатаботе отмечают, что решением проблемы могло бы стать удостоверение электронной подписью ответов органов процессуального руководства в уголовных производствах.

Напомним:

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Ни одно резонансное дело коррупционного давления на бизнес, которое находится на контроле общественного движения "Манифест 42", не закрыто. Тыловые силовики продолжают использовать уголовные производства по требованию взяток.

Экономическая правда

бизнес Украина
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