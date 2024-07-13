В результате обстрела Мирнограда погибли три работника "Метинвест"

Вечером 12 июля центр города Мирноград Донецкой области попал под обстрел российских оккупантов, в результате погибли три работника предприятия "Покровскуголь" компании "Метинвест".

Об этом сообщает пресс-служба "Метинвест".

Как отмечается в сообщении, под обстрел попал автобус Обогатительной фабрики "Свято-Варваринская", где находились работники "Покровскуголь". Три работника погибли.

Кроме этого, ранения различной степени тяжести получили еще трое рабочих. Все пострадавшие были немедленно доставлены в больницы для оказания необходимой медицинской помощи.

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Напомним:

В результате обстрелов российскими войсками Донецкой области за 12 июля в регионе погибли по меньшей мере 5 человек, более 10 человек были ранены.

Экономическая правда

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