Все разделы
Укр / Рус

В результате обстрела Мирнограда погибли три работника "Метинвест"

Суббота, 13 июля 2024, 15:37 - Владимир Туник-Фриз

Вечером 12 июля центр города Мирноград Донецкой области попал под обстрел российских оккупантов, в результате погибли три работника предприятия "Покровскуголь" компании "Метинвест".

Об этом сообщает пресс-служба "Метинвест".

Как отмечается в сообщении, под обстрел попал автобус Обогатительной фабрики "Свято-Варваринская", где находились работники "Покровскуголь". Три работника погибли.

Кроме этого, ранения различной степени тяжести получили еще трое рабочих. Все пострадавшие были немедленно доставлены в больницы для оказания необходимой медицинской помощи.

Реклама:

Напомним:

В результате обстрелов российскими войсками Донецкой области за 12 июля в регионе погибли по меньшей мере 5 человек, более 10 человек были ранены.

Экономическая правда

Реклама:
Метинвест Донбасс компании
Реклама:
Материалы по теме
Россияне 8 июля попали по предприятию "Метинвест" в Кривом Роге: погибли сотрудники 8 июля 2024, 22:23
Валютные смягчения от НБУ не решают проблем крупного бизнеса 2 июля 2024, 13:00
Ингулецкий ГОК под угрозой остановки после последних изменений на энергорынке 11 июня 2024, 15:04
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте