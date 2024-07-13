Суд назначил взыскать с РФ полмиллиарда за уничтоженное имущество в Тернополе

Росіяни обстріляли склади у Тернополі Фото: Facebook/ ДСНС України

Хозяйственный суд Тернопольской области назначил взыскать с Российской Федерации в пользу ООО "Промышленная компания "ДТЗ" 503,36 млн грн. убытков, причиненных в результате российских обстрелов в 2023 году.

Об этом свидетельствует решение суда от 27 июня.

Как установил суд, 24 февраля 2022 года "ДТЗ" из Запорожья, основным видом деятельности которого является торговля техникой и оборудованием, заключил договор аренды с ООО "БЦ Азимут". Согласно договору, запорожская компания арендовала 9504 кв. м. нежилого помещения в Тернополе по ул. Лукьяновича, 8, корпус №4.

Ночью 13 мая 2023 года вооруженные силы РФ запустили крылатые ракеты, был их прилет в Тернополе, в результате чего произошел взрыв на улице Лукьяновича, 8 и загорелись складские помещения ООО "БЦ Азимут", которые арендовало "ДТЗ".

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Речь идет о горении на территории бывшего комбайнового завода: складского помещения с бытовой техникой площадью ориентировочно 1000 кв м., с полимерными материалами площадью 1000 кв. м.

В акте о пожаре зафиксирован факт уничтожения имущества "ДТЗ": бытовую и сельскохозяйственную технику, вело- мототехнику, электрические инструменты, а также легковой автомобиль ЗАЗ.

15 мая представитель "ДТЗ" написал в полицию заявление о совершении уголовного преступления, в котором сообщил о факте уничтожения имущества в результате пожара, который вызвал ракетный удар. Заявление было зарегистрировано.

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Согласно результатам шести судебных товароведческих экспертиз, общий размер ущерба, причиненного "ДТЗ" в результате уничтожения имущества в результате взрывов боевых ракет в арендованном помещении, составил 503,36 млн грн.

Суд отметил, что РФ, совершив неспровоцированный и полномасштабный акт вооруженной агрессии против Украины, многочисленные акты геноцида украинского народа, не имеет оснований ссылаться на иммунитет для избежания ответственности за причиненный ущерб имуществу "ДТЗ".

Суд также принял во внимание правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 14.04.2022 по делу №308/9708/19. Она заключается в том, что после начала войны в Украине с 2014 года суд Украины, рассматривая дело, где ответчиком определена РФ, имеет право игнорировать иммунитет этой страны и рассматривать дела о возмещении вреда в результате вооруженной агрессии РФ, по иску, поданному именно к этой иностранной стране.

Кроме того, суд обратил внимание на то, что материалы дела не содержат каких-либо доказательств использования уничтоженного имущества истца в военных целях, следовательно, действия РФ были совершены вопреки законам и обычаям войны, а следовательно, Россия несет полную ответственность как за обстрел, так и за вызванные им последствия, в том числе и за ущерб, причиненный имуществу "ДТЗ".

В результате суд взыскал с РФ в лице Министерства юстиции Российской Федерации в пользу "ДТЗ" 503,36 млн грн. убытков, а также 847,84 тыс грн судебного сбора в пользу Государственного бюджета Украины.

Согласно Youcontrol.com, учредителями ООО "Промышленная компания "ДТЗ" является Сергей Олексюк из Днепра и ОАО "ЗНВКИФ "Коминметкепитал".

Экономическая правда