Отсутствие водителей, рост продаж в гривне: Основные тенденции фармрынка в этом году 

Основными тенденциями фармрынка Украины в январе-июне 2024 года были рост продаж в гривне, кадровый голод и рост спроса в сегменте антипсихотиков, антидепрессантов и успокоительных, а также развитие собственных торговых марок аптечных сетей.

Об этом сообщил региональный директор фармкомпании Acino Евгений Заика, передает "Интерфакс-Украина".

Комментируя развитие фармрынка в первом полугодии 2024 года, он отметил рост продаж на уровне 19% в денежном выражении, в то же время объем продаж в упаковках вырос всего на 3%.

По словам Заики, основной частью роста в денежном выражении является увеличение цены.

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В частности, доля дорогих лекарственных средств в первом полугодии составила 87,7% в денежном выражении, но их доля в натуральном выражении составила 52,4%.

Кроме того, Заика отметил, что в первом полугодии в общем объеме рынка росла доля диетических добавок.

По его словам, себестоимость фармпроизводства в январе-июне 2024 года "значительно увеличилась по сравнению с первой половиной 2023 года", что было связано с увеличением расходов на персонал, цены на активные фармацевтические ингредиенты (АФИ) и упаковочные материалы.

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Комментируя работу фармпроизводства в условиях дефицита и отключений электроэнергии, Заика отметил, что в 2021 году компания инвестировала $0,5 млн в генераторы, позволяющие заводу работать при отключении электроэнергии.

В то же время он акцентировал внимание на постоянном росте стоимости логистики "из-за отсутствия водителей".

Напомним:

Аптечные продажи в Украине в январе-мае 2024 года выросли в денежном выражении на 13,87% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 80,159 млрд грн, в натуральном сократились на 4,2% - до 491,363 млн упаковок.

Экономическая правда