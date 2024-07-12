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В Ирпене ввели графики ограничения водоснабжения: причины 

Пятница, 12 июля 2024, 20:10 - Виктор Волокита

В Ирпене (Киевская область) из-за долговременных отключений электричества и чрезмерного полива произошло критическое падение давления в сети водоснабжения. Чтобы стабилизировать ситуацию в городе вводят временные графики ограничения водоснабжения.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин. 

12 июля график по городу следующий:

  • с 17:00 до 22:00 - вода будет иметь достаточное давление;
  • с 22:00 - вода будет подаваться с заниженным давлением (на верхних этажах возможно ее полное отсутствие) - чтобы успеть наполнить резервуары на следующие сутки.

"На балансе "Ирпеньводоканала" находится сотни объектов. Критическая инфраструктура водоканала, которая отвечает за подачу воды в водопроводную сеть города, имеет мощные генераторы и работает бесперебойно. 

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Но обеспечить генераторами все отключенные скважины (их 60), и главное контролировать их работу - задача практически неподъемная для наших ресурсов", - написал Маркушин в Telegram. 

По его слова, проблема в эти жаркие дни насущная во многих общинах Украины, из-за чего столица вдвое уменьшила подачу воды в Ирпень. 

Напомним: 

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Общий долг киевлян за потребленные услуги горячего водоснабжения и отопления составляет более 6,2 млрд грн, а за услуги поставки холодной воды и водоотведения - около 1,2 млрд грн. 

Экономическая правда

электроэнергия вода
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