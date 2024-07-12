На Закарпатье появится новый индустриальный парк: планируют привлечь 36 млн евро инвестиций 

Около 900 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности создадут в Мукачево Закарпатской области благодаря основанию в городе нового индустриального парка.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Как говорится в сообщении, решение о включении парка "ЭКО Мукачево" в Реестр индустриальных (промышленных) парков принял Кабмин на заседании 12 июля. Как говорится в концепции индустриального парка, на его территории создадут ряд предприятий в перерабатывающей отрасли. Они будут заниматься деревообработкой, производством бумаги и бумажных изделий, а также изготовлением полиграфической продукции.

Также предполагается, что на территории парка будут работать предприятия по производству текстиля и электрического оборудования, компании, специализирующиеся в области электронной промышленности, металлообработки, пищевых технологий, научно-технической деятельности, деятельности в сфере информации и телекоммуникаций, альтернативной энергетике и других сферах, совместимых с указанными.

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В обустройство индустриального парка на территории 23 Га инициаторы его создания планируют привлечь инвестиции на сумму более 36 млн евро.

В целом вместе с "ЭКО Мукачево" в Украине уже насчитывается 85 индустриальных парков.

Напомним:

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Около 4,5 тысяч новых рабочих мест будет создано благодаря работе трех новых индустриальных парков в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Экономическая правда