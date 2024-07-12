єВідновлення: Кабмин направляет дополнительные почти 7 миллиардов 

Правительство приняло решение о направлении дополнительных 6,8 млрд грн на реализацию программы еВідновлення.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое проходит в Харьковской области.

По его информации, из этих средств 2,4 млрд грн будут направлены на ремонты жилья украинцев.

"Это и мелкие, и средние, и капитальные ремонты. Спасибо Всемирному банку, который финансирует эту программу и предоставляет Украине грант на соответствующую сумму", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, еще 4,4 млрд грн будут направлены на финансирование жилищных сертификатов.

"Благодаря программе еВідновлення правительство помогло восстановить жилье для почти 20 тысяч семей Харьковской области. Важно, что жители Харьковщины активно и успешно ею пользуются", - добавил премьер-министр.

Напомним:

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Кабинет министров 12 июля выделил еще 1,9 млрд грн на восстановление теплоснабжения города Харькова.

Экономическая правда