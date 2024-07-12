Все разделы
Укр / Рус

Правительство выделило еще 1,9 млрд на восстановление теплоснабжения Харькова

Пятница, 12 июля 2024, 18:37 - Виктор Волокита

Кабинет министров 12 июля выделил еще 1,9 млрд грн на восстановление теплоснабжения города Харькова. 

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое проходит на Харьковщине. 

"Это средства в рамках гранта от Всемирного банка. Будет закуплено необходимое оборудование и проведены работы, чтобы жители города зимой имели тепло в собственных домах", - рассказал Шмыгаль. 

По его словам, также продолжается работа над усилением защиты энергетических объектов и восстановлением работы ТЭЦ.

Реклама:

Шмыгаль также напомнил, что в июне правительство выделило Харьковщине дополнительные 2,5 млрд грн для прохождения отопительного сезона, из которых 2,0 млрд конкретно для Харькова.

Напомним:

На территории одного из энергообъектов в Харькове установили 4 когенерационные газопоршневые установки суммарной мощностью 6 МВт.

Реклама:
Шмыгаль правительство Кабмин Харков
Реклама:
Материалы по теме
єВідновлення: Кабмин направляет дополнительные почти 7 миллиардов  12 июля 2024, 18:51
В Харькове на энергообъекте устанавливают мини-ТЭЦ 12 июля 2024, 16:08
Украина получила $2,2 миллиарда от МВФ: что профинансирует правительство 3 июля 2024, 10:43
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте