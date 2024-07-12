Правительство выделило еще 1,9 млрд на восстановление теплоснабжения Харькова

Кабинет министров 12 июля выделил еще 1,9 млрд грн на восстановление теплоснабжения города Харькова.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое проходит на Харьковщине.

"Это средства в рамках гранта от Всемирного банка. Будет закуплено необходимое оборудование и проведены работы, чтобы жители города зимой имели тепло в собственных домах", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, также продолжается работа над усилением защиты энергетических объектов и восстановлением работы ТЭЦ.

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Шмыгаль также напомнил, что в июне правительство выделило Харьковщине дополнительные 2,5 млрд грн для прохождения отопительного сезона, из которых 2,0 млрд конкретно для Харькова.

Напомним:

На территории одного из энергообъектов в Харькове установили 4 когенерационные газопоршневые установки суммарной мощностью 6 МВт.

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