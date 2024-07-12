В Украине внедряют электронные протоколы о нарушении ПДД
В Украине стартовало внедрение электронных протоколов для документирования правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Нацполиция инициировала ведение электронного документирования административных нарушений, что автоматизирует рабочий процесс и займет значительно меньше времени.
Как говорится в сообщении, протоколы в бумажном виде являются равнозначными и имеют одинаковую, в соответствии с законодательством, юридическую силу.
"Полицейский распечатывает электронный протокол на специальном устройстве в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается водителю, а другой экземпляр остается у полицейского и в дальнейшем направляется на рассмотрение в суд вместе с другими материалами дела", - рассказали в Нацполиции.
Среди преимуществ электронных протоколов в полиции считают то, что информация о лице и транспортном средстве в электронный протокол может загружаться через приложение "ДІЯ", а также улучшение качества составления админматериалов, поскольку исключается фактор неразборчивого почерка.
Экономическая правда