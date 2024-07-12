Дія.Бізнес запускает бесплатную кибердиагностику для бизнеса 

Дія.Бізнес вместе с партнерами запускает программу бесплатной кибердиагностики для бизнеса.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Проект поможет 500 малым и средним предприятиям, которые работают с персональными данными и имеют цифровую инфраструктуру - приложения, сайты или продукты, которые хранят данные в облаках", - написал Федоров.

Он рассказал, что необходимо зайти на портал Дія.Бізнес, чтобы подать заявку, и выбрать необходимую услугу:

Реклама:

проверить уязвимость цифровой инфраструктуры своей компании - во время проверки будет симуляция потенциальных кибератак;

сделать тест на безопасность приложения, выявить потенциальные уязвимости и получить рекомендации, как их устранить;

оценить уязвимость информационной среды - осуществить комплексный анализ безопасности цифровой инфраструктуры компании.

Общий фонд программы от Проекта USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины" - $1,5 миллиона.

Федоров напомнил, что только с начала полномасштабного вторжения зафиксировали более пяти тысяч кибератак против Украины. Благодаря специалистам врагу не удалось повлиять на обороноспособность государства или лишить население жизненно важных услуг. Однако сейчас враг меняет векторы атак и под ударом все чаще оказывается бизнес.

Экономическая правда

Реклама: